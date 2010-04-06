FACUA demanda cambios normativos para garantizar transparencia y sanciones ante defectos de seguridad en automóviles
EEUU ha multado a Toyota con 16,3 millones de dólares porque ocultó durante meses un fallo que provocaba el atasco del pedal del acelerador.
FACUA.org
España-06/04/2010
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FACUA-Consumidores en Acción demanda cambios en la legislación para garantizar la transparencia, el desarrollo de inspecciones y, en determinados casos, la aplicación de sanciones, ante la existencia de defectos de fabricación en automóviles que ponen en riesgo