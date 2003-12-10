FACUA demanda Ciencia y Tecnología medidas mucho más contundentes frente a los abusos en los concursos televisivos
La Federación advierte que es el Gobierno quien debe regular estos servicios y no plantear como solución la autorregulación de las cadenas.
FACUA.org
España-10/12/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, ha anunciado hoy en el Pleno del Senado que solicitará a las cadenas de televisión la autorregulación de los concursos en los que los usuarios participan mediante el envío de mensajes SMS a fin de que sus c