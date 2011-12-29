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FACUA demanda controles sobre el aforo en las fiestas de fin de año

Reclama más inspecciones para evitar que los consumidores sean víctimas de irregularidades como exceso de público en los locales, la pérdida o deterioro de sus abrigos o el incumplimiento de los servicios ofertados.

FACUA.org
España-29/12/2011
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FACUA-Consumidores en Acción reclama mayores inspecciones a los ayuntamientos y las comunidades autónomas sobre las fiestas que se celebrarán esta Nochevieja, para evitar que los usuarios sean víctimas de irregularidades como el exceso de aforo o la falta de medidas de

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