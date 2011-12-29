FACUA demanda controles sobre el aforo en las fiestas de fin de año
Reclama más inspecciones para evitar que los consumidores sean víctimas de irregularidades como exceso de público en los locales, la pérdida o deterioro de sus abrigos o el incumplimiento de los servicios ofertados.
FACUA.org
España-29/12/2011
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