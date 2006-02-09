FACUA demanda 'indemnizaciones' significativas para los usuarios que sufran fraudes o deficiencias en la calidad de los servicios de telecomunicaciones
La Federación advierte que la cuantía de las sanciones no debe ser tan baja que a las compañías les siga mereciendo la pena vulnerar la legislación.
FACUA.org
España-09/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que las novedades regulatorias previstas en el sector de las telecomunicaciones contemplen sanciones contundentes y compensaciones económicas significativas para los usuario