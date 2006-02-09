Nuestras acciones

FACUA demanda 'indemnizaciones' significativas para los usuarios que sufran fraudes o deficiencias en la calidad de los servicios de telecomunicaciones

La Federación advierte que la cuantía de las sanciones no debe ser tan baja que a las compañías les siga mereciendo la pena vulnerar la legislación.

FACUA.org
España-09/02/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que las novedades regulatorias previstas en el sector de las telecomunicaciones contemplen sanciones contundentes y compensaciones económicas significativas para los usuario

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos