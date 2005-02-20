FACUA demanda la activación urgente de la Red de Alerta Alimentaria para la localización de posibles productos con el colorante cancerígeno detectado en el Reino Unido
La Federación muestra su preocupación al haberse detectado el colorante rojo Sudan I en productos de firmas tan extendidas como Marks & Spencer, McDonald's, Heinz, Schweppes/Coca Cola Enterprises y Unilever.
FACUA.org
España-20/02/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo la activación urgente de la Red de Alerta Alimentaria para la localización de posibles productos con el colorante cancerígeno detectado hasta la fecha en 359 productos com