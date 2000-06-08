FACUA demanda la existencia de entidades de control de la calidad diferentes de la del Colegio de Arquitectos
FACUA anima a las aseguradoras a buscar entidades para el control de la calidad en la construcción independientes de la constituida por el Colegio de Arquitectos.
FACUA.org
España-08/06/2000
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