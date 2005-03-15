FACUA demanda la participación de las asociaciones de consumidores en la creación de la Sociedad Pública del Alquiler
La Federación espera que actúe como una empresa totalmente pública, que ponga un límite asequible en las rentas mensuales de los alquileres que gestione y que exija garantías a los arrendadores en cuanto a las condiciones de conservación de las viviendas.
FACUA.org
España-15/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) espera que la Sociedad Pública del Alquiler que pondrá en marcha el Gobierno actúe como una empresa totalmente pública. La Federación rechazaría un modelo de empresa de carácter mixto en