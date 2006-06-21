FACUA demanda la retirada de una campaña publicitaria de Aprilia por sexista
En el anuncio de motocicletas aparecen las nalgas de una mujer que están siendo medidas con cinta métrica por un hombre y el eslogan "Gama Arrecife: Ahora varias tallas menos", en alusión a una bajada de precios aplicada por el fabricante.
FACUA.org
España-21/06/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha solicitado la retirada de una campaña publicitaria de Aprilia, del grupo italiano Piaggio & C. Spa, por sus contenidos sexistas.
En el anuncio de motocicletas aparecen las nalgas de una mujer que están sie