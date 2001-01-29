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FACUA demanda más recursos para la formación farmacológica de los médicos

La Federación pide que se prohíba la entrada de los representantes de los laboratorios en los centros sanitarios en horarios laborales.

FACUA.org
España-29/01/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda a la ministra de Sanidad y Consumo, Celia Villalobos, y las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas con las competencias transferidas que dediquen más recursos a la

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