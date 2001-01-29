FACUA demanda más recursos para la formación farmacológica de los médicos
La Federación pide que se prohíba la entrada de los representantes de los laboratorios en los centros sanitarios en horarios laborales.
FACUA.org
España-29/01/2001
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