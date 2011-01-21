FACUA demanda medidas ante el creciente número de abusos y fraudes en servicios prestados a través de SMS
Se producen especialmente en servicios de suscripción, por los que los usuarios reciben mensajes que les cuestan hasta 1,42 euros, sin que en muchos casos se les aclare cuántos les llegarán cada mes e incluso desconociendo que se habían dado de alta en ellos.
FACUA.org
España-21/01/2011
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