FACUA demanda que la posible subida en la recaudación de los impuestos del tabaco se traslade directamente a los tratamientos para los enfermos
La Federación señala que la guerra de precios desatada en el sector era una medida previsible como consecuencia de la entrada en vigor de la nueva Ley.
FACUA.org
España-01/02/2006
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) señala que la guerra de precios desatada en el sector tabaquero, iniciada por Philip Morris y ahora contraatacada por Altadis, era una medida previsible como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley Reguladora de la venta,