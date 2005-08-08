FACUA demanda que las asociaciones de consumidores formen parte de la Red de Alerta Alimentaria, más inspectores y controles rigurosos
La cifra de intoxicados por pollos del Grupo Sada se eleva ya a 2.181, según la información facilitada por las administraciones autonómicas.
FACUA.org
España-08/08/2005
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Ministerio de Sanidad y Consumo que las asociaciones de consumidores formen parte de la Red de Alerta Alimentaria ya que son un elemento fundamental en el control del mercado y la transmisión de información a l