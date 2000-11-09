FACUA demanda que las nuevas prestaciones odontológicas sean atendidas directamente por el SAS
FACUA valora positivamente el anuncio del consejero de Salud de la Junta de Andalucía de ampliar progresivamente la asistencia bucodental para niños de entre 7 y 16 años, pero demanda más información al respecto.
FACUA.org
Andalucía-09/11/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) considera positiva la ampliación progresiva de la asistencia bucodental para niños de entre 7 y 16 años, anunciada por ayer por el consejero de Salud de la Junta de Andalucía, F