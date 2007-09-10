FACUA demanda que las prestaciones bucodentales para niños sean ofrecidas de forma directa en centros públicos de salud
Pide participación en lo que considera que supondrá un importante avance en las prestaciones sanitarias, siguiendo las iniciativas de varias comunidades autónomas.
FACUA.org
España-10/09/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) considera que las prestaciones bucodentales gratuitas para niños anunciadas por el Ministerio de Sanidad y Consumo deberían ser ofrecidas de forma directa en centros de los sistemas públicos de salud autonóm