FACUA demanda que los consumidores participen en los consejos de administración de las empresas municipales
Supondría una garantía de mayor transparencia y de intervención y control por parte de los usuarios.
FACUA.org
España-13/05/2011
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FACUA-Consumidores en Acción demanda que las asociaciones de consumidores entren a formar parte de los consejos de administración de las empresas municipales.
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