Nuestras accionesPropuestas a los candidatos a las Municipales

FACUA demanda que los consumidores participen en los consejos de administración de las empresas municipales

Supondría una garantía de mayor transparencia y de intervención y control por parte de los usuarios.

FACUA.org
España-13/05/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción demanda que las asociaciones de consumidores entren a formar parte de los consejos de administración de las empresas municipales.

Esta es una de las reivindicaciones de la asociación a los candidatos a las Elecciones Municipales del 22 de

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos