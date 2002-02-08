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FACUA demanda que los contadores eléctricos sean revisados cada ocho años, el mismo plazo establecido para el sector del agua en Andalucía

FACUA espera que el Gobierno agilice la aprobación de la normativa que regulará la metrología en los contadores de la luz.

FACUA.org
Andalucía-08/02/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda que los contadores eléctricos sean revisados cada ocho años, el mismo plazo establecido para los contadores de agua por el Reglamento andaluz del Suministro Domiciliario de Agua, y qu

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