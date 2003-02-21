FACUA demanda una indemnización simbólica de 6 euros para los clientes de Vodafone
La Federación exige al Ministerio de Ciencia y Tecnología que sancione a la empresa por la extrema gravedad de los daños causados e incide en la necesaria aprobación de un reglamento que regule los parámetros de calidad de la telefonía móvil.
FACUA.org
España-21/02/2003
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