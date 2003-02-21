Nuestras acciones

FACUA demanda una indemnización simbólica de 6 euros para los clientes de Vodafone

La Federación exige al Ministerio de Ciencia y Tecnología que sancione a la empresa por la extrema gravedad de los daños causados e incide en la necesaria aprobación de un reglamento que regule los parámetros de calidad de la telefonía móvil.

FACUA.org
España-21/02/2003
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda a Vodafone una indemnización de seis euros para sus más de ocho millones de clientes como compensación por la avería que les dejó ayer incomunicados durante toda

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos