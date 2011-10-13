FACUA demanda una reforma de la legislación de 'telecos' para que las compensaciones por averías como la de Blackberry dejen de ser ridículas
Teniendo en cuenta las diferentes tarifas que aplican las compañías, FACUA calcula que las cantidades se limitan a entre 23 céntimos y 1,90 euros por cada 24 horas de interrupción de los servicios.
FACUA.org
España-13/10/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción demanda a los candidatos a la presidencia del Gobierno que se comprometan a introducir reformas en la legislación de telecomunicaciones para que las compensaciones por averías como la que vienen sufriendo los usuarios de móviles Blackberry