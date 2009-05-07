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FACUA denuncia 27 páginas 'web' que venden ilegalmente medicamentos en España

Pide actuaciones a la Agencia Española de Medicamentos y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil.

FACUA.org
España-07/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil a las empresas responsables de veintisiete páginas web que venden ilegalmente medicamentos en

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