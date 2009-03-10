FACUA denuncia a 11 compañías de servicios de contenidos para móviles
Los precios son desproporcionados: enviar tres SMS y conectarse a Internet para descargase una melodía cuesta hasta 6,38 euros, mientras que un juego con cinco mensajes llega a alcanzar los 9,86 euros.
FACUA.org
España-10/03/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre once compañías de descargas de contenidos para móviles. Y las ha denunciado a todas. Se trata de un sector plagado de abusos que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue p