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FACUA denuncia a 111 agencias de viajes por anunciar ofertas engañosas

Los precios de sus paquetes vacacionales son en realidad muy superiores a los publicitados en sus escaparates, ya que omiten numerosos conceptos.

FACUA.org
España-03/04/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a 111 agencias de viajes ante las autoridades de Consumo del Gobierno central y sus comunidades autónomas por anunciar ofertas engañosas a los usuarios. Los precios de sus paquetes vacacionales son en realidad muy superiores a los pu

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