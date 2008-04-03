FACUA denuncia a 111 agencias de viajes por anunciar ofertas engañosas
Los precios de sus paquetes vacacionales son en realidad muy superiores a los publicitados en sus escaparates, ya que omiten numerosos conceptos.
FACUA.org
España-03/04/2008
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Treinta y nueve de las agencias no exhiben el cartel sobre hojas de reclamaciones y seis lo tienen colocado en lugares difícilmente visibles.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a 111 agencias de viajes ante las autoridades de Consumo del Gobierno central y sus comunidades autónomas por anunciar ofertas engañosas a los usuarios. Los precios de sus paquetes vacacionales son en realidad muy superiores a los pu