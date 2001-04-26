FACUA denuncia a Airtel Móvil por facturar un servicio sin el consentimiento de sus clientes
El operador está dando de alta un servicio de envío de noticias al móvil, al precio de 232 pesetas mensuales, sin la autorización de sus abonados.
FACUA.org
España-26/04/2001
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha remitido una denuncia contra Airtel Móvil a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información por dar de alta a sus clientes en un nuevo servicio de