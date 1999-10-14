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FACUA denuncia a Antena 3 Televisión por desprogramar la serie 'Condenadas a Entenderse'

La cadena ha incumplido la obligación de hacer público el cambio del horario de emisión del programa con una antelación de al menos once días.

FACUA.org
España-14/10/1999
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha remitido hoy jueves a la secretaría general de Comunicaciones del ministerio de Fomento una denuncia contra Antena 3 Televisión por vulneración del Real Decreto 1.462/99, de 17 de s

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