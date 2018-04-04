FACUA denuncia a Aqualia Mérida por el uso de líneas 902 en su servicio de atención al cliente
La asociación pide al Instituto de Consumo de Extremadura que sancione a la empresa municipal de agua por incumplir la normativa que prohíbe el uso de líneas con un coste superior a la tarifa básica.
FACUA.org
Extremadura-04/04/2018
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