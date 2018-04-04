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FACUA denuncia a Aqualia Mérida por el uso de líneas 902 en su servicio de atención al cliente

La asociación pide al Instituto de Consumo de Extremadura que sancione a la empresa municipal de agua por incumplir la normativa que prohíbe el uso de líneas con un coste superior a la tarifa básica.

FACUA.org
Extremadura-04/04/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Aqualia Mérida, concesionaria del servicio municipal de aguas de la ciudad, entre otras muchas localidades españolas, por el uso de líneas 902 en su servicio de atención al cliente. La asociación, a

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