FACUA denuncia a Auna por publicidad engañosa al captar clientes anunciando 'las tarifas más competitivas del mercado'
Además de no ofrecer "la telefonía más asequible", las tarifas metropolitanas de Auna son, tras las de Spantel, las más caras para la mayoría de las conversaciones, las de corta duración. Sus servicios de acceso a Internet tampoco tienen "los mejores precios del mercado", como asegura en la publicidad.
FACUA.org
España-20/11/2003
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha presentado una denuncia contra Auna por publicidad engañosa al anunciar «las cuotas y tarifas más económicas» para captar clientes en sus servicios de cable. La denuncia se ha remitido al Instituto Nacional del