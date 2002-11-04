FACUA denuncia a Aunacable por imponer el alquiler del cable modem a los clientes de sus servicios de Internet de banda ancha
La propia empresa reconoció hace cuatro meses la ilegalidad de estas prácticas, pero continúa impidiendo a los usuarios utilizar sus propios equipos.
FACUA.org
España-04/11/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología al operador de cable Aunacable (que integra a los operadores Supercable, Madritel, Able