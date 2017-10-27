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FACUA denuncia a Carrefour por obligar a los usuarios del servicio de atención al cliente a aceptar spam

La empresa impone unas condiciones de acceso al servicio ilegales: exige que para hacer una consulta a atención al cliente los usuarios autoricen la cesión de sus datos personales para enviarles publicidad.

FACUA.org
España-27/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa Carrefour España ante la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por obligar a los usuarios del servicio de atención al cliente de su página web (www.carrefour.es) a aceptar spam pub

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