FACUA denuncia a catorce marcas de alcohol y tabaco por vulneración de la Ley de Drogas
Critica la falta de control por parte de la Junta de Andalucía, pese a que las restricciones publicitarias están en vigor desde hace meses.
FACUA.org
Andalucía-02/04/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Consejería de Asuntos Sociales a trece marcas de bebidas alcohólicas y una de tabaco por vulneración del artículo 25 la Ley Andaluza de Prevención y