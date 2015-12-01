FACUA denuncia a Cortefiel por incumplir una promoción publicitada en su web
La asociación recomienda a los consumidores afectados que reclamen a través de las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.
FACUA.org
España-01/12/2015
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FACUA reclama la apertura de un expediente sancionador a la empresa, por incumplimiento de ofertas publicadas en su página web. | Imagen: FACUA/flickr.com/28964535@N08 (CC BY-NC 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa de moda Cortefiel por incumplir una promoción de descuento publicitada en su web. La asociación ha recibido numerosas quejas de consumidores a los que la empresa ha anulado sus compras con la excusa de que «hubo un pr