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FACUA denuncia a Cortefiel por incumplir una promoción publicitada en su web

La asociación recomienda a los consumidores afectados que reclamen a través de las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas.

FACUA.org
España-01/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la empresa de moda Cortefiel por incumplir una promoción de descuento publicitada en su web. La asociación ha recibido numerosas quejas de consumidores a los que la empresa ha anulado sus compras con la excusa de que «hubo un pr

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