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FACUA denuncia a Danone por fomentar la extrema delgadez

La publicidad de sus desnatados Vitalínea presenta a la modelo Valeria Mazza lamentándose de un supuesto exceso de talla.

FACUA.org
España-20/06/2001
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Danone ya no se conforma con asociar sus productos a la imagen de esbeltez de los ya institucionalizados Cuerpos Danone o con presentar en sus anuncios a modelos como Elle MacPherson y Cindy Crawford proclamando que sus yogures desnatados les hicieron adelgazar.

Si la ideali

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