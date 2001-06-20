FACUA denuncia a Danone por fomentar la extrema delgadez
La publicidad de sus desnatados Vitalínea presenta a la modelo Valeria Mazza lamentándose de un supuesto exceso de talla.
FACUA.org
España-20/06/2001
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Danone ya no se conforma con asociar sus productos a la imagen de esbeltez de los ya institucionalizados Cuerpos Danone o con presentar en sus anuncios a modelos como Elle MacPherson y Cindy Crawford proclamando que sus yogures desnatados les hicieron adelgazar.
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