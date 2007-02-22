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FACUA denuncia a diez aerolíneas y agencias de viajes por vulnerar la nueva Ley de Mejora de la Protección de los Consumidores y Usuarios

Anuncian sus vuelos y paquetes vacacionales sin indicar el precio completo, pese a que están obligadas por la legislación.

FACUA.org
España-22/02/2007
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La Federación de Consumidores en (FACUA) ha denunciado a diez compañías aéreas y agencias de viajes por anunciar sus vuelos y paquetes vacacionales sin indicar el precio completo, pese a que están obligadas por la legislación.

Los precios que apar

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