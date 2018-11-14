FACUA denuncia a Epson por impedir que sus impresoras funcionen con cartuchos de otras marcas
La compañía esconde la instalación del bloqueo en una supuesta actualización de firmware, algo que podría vulnerar la legislación de Consumo y Competencia.
FACUA.org
España-14/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado al fabricante de impresoras Epson por una posible vulneración de la legislación de Consumo, al impedir que sus aparatos puedan utilizar cartuchos de tinta suministrados por terceras empresas o recargables, según ha dado a cono