FACUA denuncia a Google por albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes
La legislación española prohíbe a cualquier medio de comunicación difundir este tipo de anuncios.
FACUA.org
España-19/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Google ante varios organismos competentes en materia de Sanidad y Consumo a nivel nacional y autonómico por albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes.
Cuando los usuarios introducen en el buscador palabras como ade