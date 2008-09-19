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FACUA denuncia a Google por albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes

La legislación española prohíbe a cualquier medio de comunicación difundir este tipo de anuncios.

FACUA.org
España-19/09/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Google ante varios organismos competentes en materia de Sanidad y Consumo a nivel nacional y autonómico por albergar publicidad fraudulenta de falsos adelgazantes.

Cuando los usuarios introducen en el buscador palabras como ade

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