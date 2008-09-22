FACUA denuncia a Hero por añadir otras grasas vegetales a potitos en los que destaca que están elaborados "con aceite de oliva"
Se trata de cuarenta variedades de alimentos infantiles Hero Baby en los que la empresa exhibe un logotipo con una aceituna, similar al que muestran otras marcas que sí utilizan únicamente aceite de oliva.
FACUA.org
España-22/09/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Hero por añadir otras grasas vegetales a potitos infantiles en los que destaca que están elaborados con aceite de oliva.
En los envases, la empresa exhibe justo al lado de la marca Hero Baby un logotipo con una aceituna que