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FACUA denuncia a Isla Mágica por publicidad engañosa de sus instalaciones acuáticas

El parque muestra en su anuncio toboganes que acaban en piscinas y que realmente lo hacen en pistas de frenado.

FACUA.org
España-17/07/2014
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FACUA ha denunciado al parque de atracciones Isla Mágica por incurrir en publicidad engañosa al anunciar sus nuevas instalaciones acuáticas, Agua Mágica.

En concreto, en la publicidad gráfica llevada a cabo por el parque de atracciones aparecen jóv

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