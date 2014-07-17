FACUA denuncia a Isla Mágica por publicidad engañosa de sus instalaciones acuáticas
El parque muestra en su anuncio toboganes que acaban en piscinas y que realmente lo hacen en pistas de frenado.
FACUA.org
España-17/07/2014
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FACUA señala que esta presentación de las instalaciones puede hacer caer en error a los usuarios en cuanto a la configuración y el uso de las mismas.
FACUA ha denunciado al parque de atracciones Isla Mágica por incurrir en publicidad engañosa al anunciar sus nuevas instalaciones acuáticas, Agua Mágica.
En concreto, en la publicidad gráfica llevada a cabo por el parque de atracciones aparecen jóv