FACUA denuncia a las eléctricas por el cobro de consumos no realizados en los recibos con lecturas estimadas
Considera que el sistema de facturación impuesto por el Ministerio de Industria vulnera la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
FACUA.org
España-12/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las principales comercializadoras eléctricas ante las autoridades de protección al consumidor de las comunidades autónomas por cobrar a los usuarios consumos no realizados en las facturas con lecturas estimadas.
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