FACUA denuncia a Media Markt por una campaña sexista en la que se señalan los pechos de dos mujeres con el reclamo 'verás las mejores delanteras del mundo'
La discriminación de la mujer es una práctica habitual de la cadena de electrodomésticos alemana.
FACUA.org
España-24/05/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a la cadena de electrodomésticos Media Markt por una campaña publicitaria sexista en la que una flecha señala los pechos de dos mujeres con pronunciados escotes bajo el reclamo «verás las mejor