FACUA denuncia a Movistar por activar sin autorización un buzón de mensajes a los clientes que no quieren contestador
Pide a las administraciones competentes que sancionen a la compañía por una práctica ilegal y la insten a que desactive el servicio y sólo lo dé de alta a quienes lo pidan.
FACUA.org
España-13/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo por dar de alta sin autorización un nuevo servicio de buzón de mensajes a los clientes de móvil que no tienen activado el buzón de voz.
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