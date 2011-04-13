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FACUA denuncia a Movistar por activar sin autorización un buzón de mensajes a los clientes que no quieren contestador

Pide a las administraciones competentes que sancionen a la compañía por una práctica ilegal y la insten a que desactive el servicio y sólo lo dé de alta a quienes lo pidan.

FACUA.org
España-13/04/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo por dar de alta sin autorización un nuevo servicio de buzón de mensajes a los clientes de móvil que no tienen activado el buzón de voz.

Después de que la compa&n

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