FACUA denuncia a Movistar por negarse a entregar ordenadores portátiles comprados a través de su tienda 'online'
Ofertó los equipos en 'packs' de prepago pero ahora exige a los usuarios que contraten durante 24 meses tarifas planas de acceso a Internet como condición para enviárselos.
FACUA.org
España-10/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones por negarse a entregar ordenadores portátiles comprados por numerosos usuarios a través de su tienda online.
La empresa ofertó en su página