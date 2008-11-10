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FACUA denuncia a Movistar por negarse a entregar ordenadores portátiles comprados a través de su tienda 'online'

Ofertó los equipos en 'packs' de prepago pero ahora exige a los usuarios que contraten durante 24 meses tarifas planas de acceso a Internet como condición para enviárselos.

FACUA.org
España-10/11/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar ante las autoridades de Consumo y Telecomunicaciones por negarse a entregar ordenadores portátiles comprados por numerosos usuarios a través de su tienda online.

La empresa ofertó en su página

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