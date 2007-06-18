FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa al anunciar una de sus tarifas como la "más económica del mercado"
Un estudio comparativo de la Federación pone de manifiesto que la Tarifa Movistar no es "la modalidad tarifaria más económica" ni ofrece "las mejores condiciones del mercado".
FACUA.org
España-18/06/2007
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Telefónica Móviles por incurrir en publicidad engañosa al anunciar la nueva Tarifa Movistar como la «más económica del mercado».
La compañía se ha negado a