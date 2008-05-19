FACUA denuncia a Movistar por publicidad engañosa de su tarifa Mi Gente
Asegura que puede hablarse por 5 céntimos el minuto con "hasta 10 números", "sean del operador que sean". Pero para completar los diez destinos hay que esperar treinta meses y se impone que cinco sean de Movistar.
FACUA.org
España-19/05/2008
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por realizar publicidad engañosa de su tarifa Mi Gente.
«Tus amigos se ganan el título de amigo, mucho antes de que sepas de qué operador son», indica Movistar en su publicidad, para ofertar: «Por