FACUA denuncia a Movistar por subir el ADSL y Fibra a los clientes sin Fusión sin respetar permanencias
La asociación recuerda que la modificación continua de tarifas y otras condiciones contractuales de la empresa sin motivo y sin respetar ningún compromiso temporal es una práctica abusiva.
FACUA.org
España-04/12/2015
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La nueva subida de Movistar no lleva aparejada ninguna mejora en el servicio y no respeta los compromisos de permanencia. | Imagen: Lydia López/FACUA.org.
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por la nueva subida de precios, esta vez a los clientes –particulares y empresas- de ADSL y Fibra que no tienen contratado ningún servicio de Fusión. El incremento, de dos euros mensuales y efectivo a partir de enero