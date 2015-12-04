Nuestras accionesIncremento de dos euros mensuales

FACUA denuncia a Movistar por subir el ADSL y Fibra a los clientes sin Fusión sin respetar permanencias

La asociación recuerda que la modificación continua de tarifas y otras condiciones contractuales de la empresa sin motivo y sin respetar ningún compromiso temporal es una práctica abusiva.

FACUA.org
España-04/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a Movistar por la nueva subida de precios, esta vez a los clientes –particulares y empresas- de ADSL y Fibra que no tienen contratado ningún servicio de Fusión. El incremento, de dos euros mensuales y efectivo a partir de enero

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