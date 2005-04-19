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FACUA denuncia a Pepsi por la difusión de un anuncio que muestra conductas de grave riesgo para los trabajadores

La Federación advierte que el anuncio vulnera la Ley de Televisión sin Fronteras y la Ley General de Publicidad.

FACUA.org
España-19/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Pepsico España ante el Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y el Departamento de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, comunidad donde la empresa tiene su sede social, po

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