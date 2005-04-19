FACUA denuncia a Pepsi por la difusión de un anuncio que muestra conductas de grave riesgo para los trabajadores
La Federación advierte que el anuncio vulnera la Ley de Televisión sin Fronteras y la Ley General de Publicidad.
FACUA.org
España-19/04/2005
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