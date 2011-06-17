FACUA denuncia a Ryanair ante autoridades de consumo y seguridad aérea por poner en peligro la salud de los pasajeros de un vuelo
Fueron retenidos en el avión en la pista del aeropuerto de Sevilla durante horas sin agua ni refrigeración.
FACUA.org
Sevilla-17/06/2011
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