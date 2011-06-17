Nuestras accionesReclama sanciones ejemplarizantes

FACUA denuncia a Ryanair ante autoridades de consumo y seguridad aérea por poner en peligro la salud de los pasajeros de un vuelo

Fueron retenidos en el avión en la pista del aeropuerto de Sevilla durante horas sin agua ni refrigeración.

FACUA.org
Sevilla-17/06/2011
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción denunciará esta mañana a Ryanair ante las autoridades de consumo y seguridad aérea por haber puesto en peligro la salud de los pasajeros del vuelo Sevilla-Pisa que despegó ayer jueves con cerca de cinco horas de retraso. La asociaci&

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos