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FACUA denuncia a seis aerolíneas que cobran a los pasajeros por atender sus consultas y reclamaciones

Iberia, Air Europa, Easyjet, Ryanair, Spanair y Vueling instan a los usuarios a llamar a teléfonos con prefijo 807.

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España-19/05/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a seis compañías aéreas que cobran a los pasajeros por atender sus consultas y reclamaciones.

Iberia, Air Europa, Easyjet, Ryanair, Spanair y Vueling instan a los usuarios a llamar a teléfonos con prefijo 807, q

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