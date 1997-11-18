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FACUA denuncia a seis anunciantes de vehículos ante la Dirección General de Tráfico por inducir a la conducción temeraria

Se trata de Aprilia, Citroën, Honda, Nissan, Repsol y Peugeot.

FACUA.org
España-18/11/1997
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha denunciado ante la Dirección General de Tráfico, el Instituto Nacional del Consumo y las Comunidades Autónomas correspondientes a Aprilia, Citroën, Honda, Nissan, Repsol y Peugeot p

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