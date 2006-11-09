FACUA denuncia a Telefónica por hacer publicidad engañosa de su ADSL con llamadas
"Si tus padres no te ponen el Dúo por 9,90 euros, quizás es que no son tus padres", dice el anuncio, pero el precio gancho se multiplicará por cuatro en enero.
FACUA.org
España-09/11/2006
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Telefónica de España por hacer publicidad engañosa de su producto Dúo, que incluye ADSL y llamadas a teléfonos fijos nacionales. En la publicidad, la compañía cuestiona a