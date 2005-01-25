FACUA denuncia a Telefónica por utilizar ilegalmente los datos de sus clientes para enviarles publicidad de otras empresas
La Agencia Española de Protección de Datos ha paralizado durante más de un año el expediente abierto a raíz de la denuncia presentada por FACUA en octubre de 2003. Entonces, la compañía anunció que crearía una base de datos de consumidores a la carta para, en función de sus perfiles, remitirles publicidad de productos ajenos.
FACUA.org
España-25/01/2005
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