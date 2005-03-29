FACUA denuncia a Telefónica por utilizar sin autorización datos personales para enviar publicidad de terceros
La Federación advierte que la compañía puede ser sancionada por vulnerar la Ley Orgánica de Protección de Datos si no demuestra que el usuario recibió una carta donde le solicitaba su consentimiento para remitirle la publicidad.
FACUA.org
España-29/03/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado a Telefónica de España ante la Agencia Española de Protección de Datos del Ministerio de Justicia por utilizar los datos personales de un cliente sin su autorización para enviarle public