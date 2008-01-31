FACUA denuncia a varias aerolíneas y agencias por incluir seguros en sus tarifas sin aclarar a los usuarios que son opcionales
"Le recomendamos firmemente que no viaje sin seguro", llega a anunciar una de las compañías aéreas denunciadas, ocultando que la legislación les impone un seguro obligatorio que lleva implícito el precio del vuelo.
FACUA.org
España-31/01/2008
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