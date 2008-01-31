FACUA denuncia a varias aerolíneas y agencias por incluir seguros en sus tarifas sin aclarar a los usuarios que son opcionales

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a las aerolíneas Clickair, Easyjet, Ryanair y Vueling y las agencias Ebookers, Lastminute y Viajar.com por incluir seguros de viajes en sus tarifas sin aclarar a los usuarios que son opcionales. Viajes Barceló y Viajes Iberia tambi&e